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【中美貿易戰】美國最新「惡名市場」名單　微信、淘寶、百度網盤上榜

股市 11:02 2023/02/01

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【中美貿易戰】美國最新「惡名市場」名單　微信、淘寶、百度網盤上榜

美國貿易代表辦公室（USTR）公布2022年惡名市場（Notorious Markets）名單，有72個網上及實體市場「上榜」，包括騰訊 （00700） 的微信及阿里巴巴 （09988） 的淘寶及全球速賣通（AliExpress）、百度 （09888） 的百度網盤及拼多多（美：PDD）等，當中更指微信是「最大的假冒商品平台之一」。

美國貿易代表處周二發布，售賣侵權產品的2022年「惡名市場」名單，包括39個網上市場及33個實體市場。美國貿易代表戴琪表示，仿冒及盜版商品氾濫，傷害美國勞工的經濟安全，破壞美國制訂公平及包容的貿易政策，而這份惡名市場名單，可以敦促私營部門及美國貿易夥伴，採取行動打擊這些有害行為。

報告指，來自中國的假冒和盜版商品從中國轉運到香港再出口到美國，佔美國海關和邊境保護局2021年查獲的假冒和盜版商品價值的75%。

此外，報告指，微信為「最大的假冒商品平台之一」，提供了一個電子商務生態系統，為向整個微信平台的用戶分銷和銷售假冒產品提供了便利。而阿里巴巴在電商系統強化防偽方面值得肯定，但賣家審查和管控不力，令速賣通的商品分銷到全球包括美國的市場。而淘寶網雖已加快回應下架要求，但網站仍有不少冒牌貨。

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編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 網購平台 港股 科技戰 網上購物 阿里巴巴－SW（09988） 美國貿易代表辦公室（USTR） 阿里巴巴 貿易戰 經濟
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