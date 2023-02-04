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【防疫科技】MIT研口罩測量器　分析臉形舒適度

14:00 2023/02/04

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麻省理工大學（MIT）發明了「舒適口罩測量器」，能分析口罩內的溫度和濕度，測量口罩對佩戴者的臉形貼合度。（MIT）

香港防疫措施逐步放寬，但佩戴口罩可幫助阻隔病毒傳播，降低感染風險，因此仍是部分市民安心出門的裝備。有大學研究團隊開發「口罩舒適度測量器」，透過測量口罩內的溫度和濕度等數據，分析不同口罩對不同臉形合適程度，協助佩戴者找出最適合的口罩。

口罩款式眾多，如有綿布和活性碳質料之別，亦有不同層數厚度之分。但要讓口罩的效用發揮至最大，口罩與面部的貼合程度才是關鍵因素。

倘若佩戴者的面形與口罩不相配，使口罩和面部之間出現明顯空隙，病毒便可透過飛沫傳播，輕易地經空隙進行感染，結果口罩質量再高也無法發揮保護的功效。

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此外，上班族要長時間戴着口罩，如佩戴了耳繩彈性不足的口罩時，不但容易磨損耳背皮膚造成痛楚，過緊的口罩亦容易令人感到不適，甚至影響工作效率。

設傳感器 測口罩內溫度濕度

為讓大眾容易獲得適合自己的口罩，麻省理工大學（MIT）的研究團隊發明了「舒適口罩測量器」（Conformable Multimodal Sensory Facemask, cMaSK），能分析口罩內的溫度和濕度，測量口罩對佩戴者的臉形貼合度，從而協助生產效能與舒適並重的定製口罩。

負責這項目的MIT媒體實驗室研究員Kim Jin Hoon表示，口罩已經是大眾生活的一部分，他指出：「就像衫褲鞋襪一樣，市面都有不同尺寸可供消費者選擇，甚至能度身訂造適合自己的衣服，那麼為何不能定製和設計適合自己的口罩呢？」

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他強調，當大眾都能佩戴適合自己的定製口罩時，這對個人和社會環境都有好處，不但有利大眾健康，減低病毒傳播感染的機會，而且這也是一門具有商業價值的長期生意。

cMaSK配備各種參數傳感器，並嵌入到一個靈活彈性的聚酰亞胺（Polyimide）框架，可與口罩的內部和邊緣連接，並固定在口罩上進行測量。

確定每個位置 是否接觸皮膚

首先，為測量口罩與佩戴者面部的貼合度，cMaSK在面罩邊緣有17個測量電容的傳感器，可用於確定面罩在每個位置是否接觸到皮膚。cMaSK的接口配備測量溫度、濕度和氣壓的傳感器，可以檢測佩戴者在進行說話、走動、奔跑和咳嗽等不同情況的數據變化。

Kim Jin Hoon指出，cMaSK能監測佩戴者在不同環境條件的各種狀態，包括呼吸模式、皮膚溫度、人體活動、面罩內的溫度和濕度，以及面罩的位置，例如他們是否正確佩戴口罩等，從而精確計算口罩的貼合程度。

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此外，研究團隊還創造一套機器學習算法，以不同的男女測試員使用cMaSK進行數據分析。結果發現，女性的臉形對普遍口罩的貼合程度，都明顯較男性差，即使是佩戴尺寸較小的口罩，也只能輕微改善。

他認為實驗結果證明，使用定製口罩相當重要，因為現時市面的口罩普遍對女性的保護性不足，因此希望口罩生產商能利用cMaSK這項發明，為消費者製作個人定製的口罩。

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記者：陳卓賢

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