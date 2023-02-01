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【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 16或僅有最高階機型配備潛望鏡相機　鏡頭升級需求低於市場預期

股市 09:13 2023/02/01

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【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 16或僅有最高階機型配備潛望鏡相機　鏡頭升級需求低於市場預期

有「最強蘋果分析師」之稱、 天風國際證券分析師郭明錤於社交平台發文表示，明年下半年的新款iPhone 16可能僅一款或最高階機型配備潛望鏡相機，低於市場預期的兩款，鏡頭升級需求低於市場預期，不利大立光與玉晶光。

郭明錤認為，如先前預測，今年下半年最高階新款iPhone 15 （15 Pro Max或15 Ultra） 將配備潛望鏡，市場預期潛望鏡相機將隨更多iPhone機種採用，成為今、明年推升鏡頭升級需求關鍵。

不過，據他的最新調查顯示，明年下半年新款iPhone 16可能仍僅一款/最高階機型會配備潛望鏡相機，低於市場預期的兩款，故潛望鏡相機對鏡頭升級需求的貢獻可能低於市場的預期。

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