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【美股業績】Snap季度收入低於預期　股價盤後挫逾14%、Meta等跟跌

股市 08:59 2023/02/01

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【美股業績】Snap季度收入低於預期　股價盤後挫逾14%、Meta等跟跌

Snapchat母企Snap（美︰SNAP）公布季度業績，Snap季度收入13億美元，低於預期的13.1億美元，經調整每股收益為0.14美元，高於預期的0.11美元。Snap股價盤後跌逾14%，報9.86美元，並拖累同業Meta（美︰META）盤後跌逾1%，Pinterest（美︰PINS）跌逾2%。

期內，全球每日活躍用戶（DAU）為3.75億，每位用戶的平均收入為3.47 美元，低於預期的3.49美元。截至第四季度，其Snapchat+服務擁有逾200萬付費用戶。

受累經濟放緩，企業削減廣告預算，蘋果iOS隱私更新，限制了定位功能，Snap在2022年表現不佳，全年銷售額增長12%至46億美元。

Snap連續第三個季度拒絕提供業績指引，但表示其「內部預測」假設銷售額較去年同期下降2%至10%。

【AMD業績】AMD業績超預期　數據中心芯片好賣　惟料首季收入跌1成　受累電腦及顯卡需求

【美股業績】埃克森美孚上季業績勝預期　純利按年升近44%

【美股業績】通用汽車第四季收入遠勝市場預期　料核心汽車業務今年保持強勁

責任編輯︰梁浩碩

美股 Snap（美：SNAP） Snapchat
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