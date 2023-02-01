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【儲局官員】沃勒：需要更多數據來決定息口路徑　暗示暫停加息時點或落在5月

股市 08:36 2023/02/01

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【儲局官員】沃勒：需要更多數據來決定息口路徑　暗示暫停加息時點或落在5月

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果。隨着美國10 月、11 月和 12 月的通脹數據均顯示物價上漲穩步下降，市場開始尋問何時可停止加息，美國聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）給出的時間表暗示，暫停加息的時間或許是在5月份。

被視為鷹派官員的沃勒接受訪問時提到，「市場在爭論應該在發布3個月還是6個月數據後再暫停加息。但從風險管理的角度來看，我需要6個月的數據，而非僅3個月」。沃勒擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）永久投票權。

換言之，如果通脹下降的趨勢再持續三個月，根據沃勒的標準，聯儲局可能已經看到足夠的數據和信心在5月2和3日的會議暫停加息，因屆時他們已將掌握1月、2月和3月的數據。

他指出，過去幾個月薪資數據呈現減速趨勢，令人鼓舞。但他表示，一些月度通膨指標仍與2022年初時的水平基本持平。不過，他是明確表示在繼續進行緊縮的情況下，同意本周放緩加息至25個基點的官員之一。

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編輯：姚卓然

經濟衰退 美股 貨幣政策 通脹 議息 美國聯儲局 加息 風險管理
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