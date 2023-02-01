【港股市況】車股逆市造好、比亞迪升半成　滙豐跌近3%、恒指轉跌逾100點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股連跌兩日後，今早反彈高開。正大企業國際 （03839） 再升13%，開報5.29元破頂，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，恒指升78點，開報21920點，科指升0.7%，報4572點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：32】大市跌幅收窄，低位反彈約百點，最新跌36點，報21805點，早段曾低見21704點。

【10：23】滙豐 （00005） 股價最新跌近3%，低見56.3元，恒指跌約135點，報21706點。

【10：21】泰和小貸 （01915） 挫逾3成，破底低見0.96元，成交163萬元。

【10：16】大市最新跌近百點，報21749點，跌92點，科指轉跌近0.1%，報4538點。滙豐 （00005） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【10：07】滙豐 （00005） 跌近2%，友邦 （01299） 跌0.4%，港交所 （00388） 跌0.9%，中移動 （00941） 跌近0.1%。

【10：00】比亞迪 （01211） 升幅擴至半成，高見257.8元。

【09：53】港股轉跌，恒指最新跌約4點，報21837點，科指升0.2%，報4550點。

【09：50】商湯 （00020） 升幅擴大至逾7%，重上3元關口，高見3.07元，成交9.8億元。

【09：48】中國1月財新製造業PMI為49.2，低於預期的49.5，前值49。

【09：47】騰訊 （00700） 轉跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，美團 （03690） 升0.8%。

【09：44】港股開市後初段升約百點，高見21961點。

【09：38】比亞迪 （01211） 升3%，華晨 （01114） 升逾2%，吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 升逾1%、長汽 （02333） 升1%。

【09：35】商湯 （00020） 升近半成，高見2.98元。

【09：33】正大企業國際 （03839） 開市後升逾3成，破頂高見6.5元，成交2653萬元。

【09：32】【電商股】寶尊電商高開逾2% 今日起經營Gap中港澳業務

【09：32】造車新勢力向上，小鵬汽車 （09868） 升近4%，理想汽車 （02015） 升逾3%，蔚來 （09866） 升2%。

【09：25】L'occitane歐舒丹 （00973） 第三財季銷售淨額為7億歐元按年升8%，股價今早低開逾1%。

【業績｜零售】L'occitane歐舒丹上季銷售按年升8% 美洲地區勁增64%

【09：23】藥明生物 （02269） 逆市再低開逾1%。

【09：21】正大企業國際 （03839） 再升13%，開報5.29元破頂，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，恒指升78點，開報21920點，科指升0.7%，報4572點。

【09：13】期指開報21988點，升86點。

【09：02】日贏控股 （01741） 今早復牌。日贏控股公布截至去年9月30日止年度虧損近1.4億元，比2021年度虧損約2127萬元有所擴大，不派末期息。

【08：26】恒指黑期升50點，報21905點，道指期貨跌67點，報34089點。

【08：00】【吉利175】吉利旗下極氪據報準備生產新款緊湊型SUV 另跑車品牌Lotus將於美SPAC上市

【07：45】港股ADR收報21844點，升1點。滙豐 （00005） ADR折合報57.92元，較港收市價低0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報382.17元，較港收市價低0.03元。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.99元，較港收市價高0.39元或0.4%。

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【07：30】美國第四季僱傭成本增長按季放緩至1%，低於預期，在聯儲局議息的緊張關頭，數據紓緩市場憂慮，美股三大指數高開，科技股升幅領先，道指升368點或逾1%，報34086點 ； 標指升58點或1.46%，報4076點；納指升190點或逾1.6%，報11584點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】電動車ADR漲 夜期收市升26點（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩