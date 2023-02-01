【港股市況】百度大升近9%　車股造好、比亞迪升6%　恒指2月開局升229點重上22000（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股連跌兩日後，大市2月開局反彈逾200點重上22000關。百度 （09888） 大升近9%，ATM升0.7%至3%，車股造好，比亞迪 （01211） 升6%，大市高開78點，早段升逾百點後曾轉跌百點，其後重拾升勢，恒指最終升229點，以全日高位20072點收市，重上22000點，成交1555.7億元，科指升3.4%，報4695點。

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大行報告︰

【大行報告】高盛上調騰訊目標價、新春假期王者重返榮耀 首予心動公司「買入」評級

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】百度 （09888） 大升近9%，ATM升0.7%至3%，車股造好，比亞迪 （01211） 升6%，恒指升229點，以全日高位20072點收市，重上22000點，成交1555.7億元，科指升3.4%，報4695點。

【16：00】恒指U盤前升203點，報22045點。

【15：52】【盈喜盈警】中聯重科料錄純利最多下降64% 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【15：41】【大行看法】法巴：中港股市近日回調屬健康整固 港股估值仍吸引、力推六大板塊

【15：24】百度 （09888） 尾市升逾8%，高見144.5元，為表現最好藍籌。

【15：20】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價尾市升4%，美團 （03690） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升2%，騰訊 （00700） 則暫無升跌。

【15：03】大市22000水平爭持，恒指最新升約165點，報22007點，科指升3%，報4680點。

【14：49】騰訊 （00700） 午後曾轉升逾1%，高見387元，最新升幅收窄至0.1%，報382.6元。

【14：47】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別跌逾2%，港交所 （00388） 跌0.5%，恒指升幅略收窄至130點，報21975點，科指跑贏升2.6%，報4660點。

【14：38】百度 （09888） 升逾6%，高見141.6元，商湯 （00020） 亦升逾6%，高見3.1元。

【14：34】【內房危機】萬達傳洽談融資 以償還下月到期27億元債券

【14：31】恒指升200點，22042點，科指升3.1%，報4682點，ATMXJ升1%至3%。

【14：21】藥明生物 （02269） 低開高走，最新升3%，高見67.3元。

【14：17】協鑫科技 （03800） 升幅擴大至一成，高見2.38元。

【14：08】美團 （03690） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【14：06】騰訊 （00700） 轉升，港股升幅擴大至約165點，重上22000點，高22010點。科指升2.6%，報4660點。

【13：31】大市升幅收窄至約35點，報21877點。

【13：17】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升4%，永利 （01128） 升近3%，美高梅 （02282） 升逾4%，澳博 （00880） 升2%，新濠 （00200） 升半成。

【13：10】比亞迪 （01211） 午後初段升幅進一步擴大至逾6%，高見260.8元。吉利 （00175） 升4%，廣汽 （02238） 升逾3%，長汽 （02333） 升近半成。

【13：06】童園國際 （03830） 乾升1.2倍，高見0.13元，成交金額僅涉27萬元。

【13：01】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 齊升3%。

【13：00】港股午後初段升約65點，報21907點，科指升1.7%，報4621點。

【13：00】【澳門賭收】澳門1月賭收按年大增82.5% 銀娛永利半日升2%

【12：32】【異動股】羚邦集團半日抽高10% 獲《小王子》日本獨家總代理

【12：20】【京東創辦人】劉強東被指重返中國內地 去年陪太太美國養胎

【12：00】恒生指數中午收報21902點，升60點，成交799億元，科指升1.7%，報4621點。滙豐 （00005） 逆市跌逾2%，ATM個別發展，美團 （03690） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 跌0.4%，車股造好，其中比亞迪 （01211） 升逾5%，正大企業國際 （03839） 半日再升15%。

【11：49】協鑫科技 （03800） 升近7%，高見2.34元。

【11：39】內地股市半日向好，上證升0.1%，深證升0.4%，創業板指升0.2%。

【11：32】美團 （03690） 升3%，高見180元。

【11：30】【比亞迪1211】比亞迪升逾半成 在日本啟動銷售乘用電動車、2025年底前開100家店

【11：30】理想汽車 （02015） 升幅擴大至一成，高見104.5元，小鵬汽車 （09868） 升8%，蔚來 （09866） 升近6%。

【11：22】寶寶樹 （01761） 升1倍，高見0.6元，成交1470萬元。

【11：18】百度 （09888） 升逾3%，高見137.6元。

【11：10】恒指拉升，最新升近100點，報21933點，升91點，科指升1.7%，報4619點。

【11：06】大市轉升7點，報21849點，科指升1.2%，報4599點。

【10：58】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 升近1%，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、新濠 （00200） 升1%，金沙 （01928） 跌0.3%，澳博 （00800） 跌0.7%。

【10：50】中鋁國際 （02068） 短綫拉升，最新逆市升19%，高見2.12元，成交2505萬元。

【10：48】恒指跌幅再擴大至百點，報21718點，跌123點，科指升0.1%，報4547點。

【10：43】東方海外 （00316） 逆市升逾3%，中遠海控 （01919） 升逾3%，中遠海運港口 （01199） 升逾1%。

【10：32】大市跌幅收窄，低位反彈約百點，最新跌36點，報21805點，早段曾低見21704點。

【10：23】滙豐 （00005） 股價最新跌近3%，低見56.3元，恒指跌約135點，報21706點。

【10：21】泰和小貸 （01915） 挫逾3成，破底低見0.96元，成交163萬元。

【10：16】大市最新跌近百點，報21749點，跌92點，科指轉跌近0.1%，報4538點。滙豐 （00005） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【10：07】滙豐 （00005） 跌近2%，友邦 （01299） 跌0.4%，港交所 （00388） 跌0.9%，中移動 （00941） 跌近0.1%。

【10：00】比亞迪 （01211） 升幅擴至半成，高見257.8元。

【09：53】港股轉跌，恒指最新跌約4點，報21837點，科指升0.2%，報4550點。

【09：50】商湯 （00020） 升幅擴大至逾7%，重上3元關口，高見3.07元，成交9.8億元。

【09：48】中國1月財新製造業PMI為49.2，低於預期的49.5，前值49。

【09：47】騰訊 （00700） 轉跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，美團 （03690） 升0.8%。

【09：44】港股開市後初段升約百點，高見21961點。

【09：38】比亞迪 （01211） 升3%，華晨 （01114） 升逾2%，吉利 （00175） 、廣汽 （02238） 升逾1%、長汽 （02333） 升1%。

【09：35】商湯 （00020） 升近半成，高見2.98元。

【09：33】正大企業國際 （03839） 開市後升逾3成，破頂高見6.5元，成交2653萬元。

【09：32】【電商股】寶尊電商高開逾2% 今日起經營Gap中港澳業務

【09：32】造車新勢力向上，小鵬汽車 （09868） 升近4%，理想汽車 （02015） 升逾3%，蔚來 （09866） 升2%。

【09：25】L'occitane歐舒丹 （00973） 第三財季銷售淨額為7億歐元按年升8%，股價今早低開逾1%。

【業績｜零售】L'occitane歐舒丹上季銷售按年升8% 美洲地區勁增64%

【09：23】藥明生物 （02269） 逆市再低開逾1%。

【09：21】正大企業國際 （03839） 再升13%，開報5.29元破頂，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，恒指升78點，開報21920點，科指升0.7%，報4572點。

【09：13】期指開報21988點，升86點。

【09：02】日贏控股 （01741） 今早復牌。日贏控股公布截至去年9月30日止年度虧損近1.4億元，比2021年度虧損約2127萬元有所擴大，不派末期息。

【08：26】恒指黑期升50點，報21905點，道指期貨跌67點，報34089點。

【08：00】【吉利175】吉利旗下極氪據報準備生產新款緊湊型SUV 另跑車品牌Lotus將於美SPAC上市

【07：45】港股ADR收報21844點，升1點。滙豐 （00005） ADR折合報57.92元，較港收市價低0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報382.17元，較港收市價低0.03元。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.99元，較港收市價高0.39元或0.4%。

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【07：30】美國第四季僱傭成本增長按季放緩至1%，低於預期，在聯儲局議息的緊張關頭，數據紓緩市場憂慮，美股三大指數高開，科技股升幅領先，道指升368點或逾1%，報34086點 ； 標指升58點或1.46%，報4076點；納指升190點或逾1.6%，報11584點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】電動車ADR漲 夜期收市升26點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩