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【港股市況】恒指黑期升50點　道指期貨跌67點（不斷更新）

股市 09:03 2023/02/01

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港股市況不斷更新

港股連跌兩日後，今早若跟足ADR走勢，恒生指數料平開，開報21844點微升1點。滙豐 （00005） ADR折合報57.92元，較港收市價低0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報382.17元，較港收市價低0.03元。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.99元，較港收市價高0.39元或0.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：02】日贏控股 （01741） 今早復牌。日贏控股公布截至去年9月30日止年度虧損近1.4億元，比2021年度虧損約2127萬元有所擴大，不派末期息。

【08：26】恒指黑期升50點，報21905點，道指期貨跌67點，報34089點。

【08：00】【吉利175】吉利旗下極氪據報準備生產新款緊湊型SUV　另跑車品牌Lotus將於美SPAC上市

【07：45】港股ADR收報21844點，升1點。滙豐 （00005） ADR折合報57.92元，較港收市價低0.03元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報382.17元，較港收市價低0.03元。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.99元，較港收市價高0.39元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美國第四季僱傭成本增長按季放緩至1%，低於預期，在聯儲局議息的緊張關頭，數據紓緩市場憂慮，美股三大指數高開，科技股升幅領先，道指升368點或逾1%，報34086點 ； 標指升58點或1.46%，報4076點；納指升190點或逾1.6%，報11584點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】電動車ADR漲　夜期收市升26點（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

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