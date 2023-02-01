【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法

▲ 【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果 進一步放緩加息至0.25厘的機會率有多大？

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果。根據最新利率期貨所顯示，預期進一步放緩加息幅度至0.25厘的機會率，達98.7%，至於再次加息0.5厘的機會率則只有1.3%，反映市場普遍預期美國會加息0.25厘。

截至香港時間2月1日下午1時30分，以芝商所（CME）利率期貨倉位估算，市場對美國聯儲局指標利率預期如下：

美國時間 市場對美國指標利率的最熱門預期（厘） 機率 2月1日 4.50至4.75 98.7% 3月22日 4.75至5.00 81.8% 5月3日 4.75至5.00 55.3% 6月14日 4.75至5.00 51.3% 7月26日 4.75至5.00 48.3% 9月20日 4.75至5.00 41.5% 11月1日 4.50至4.75 33.6% 12月13日 4.50至4.75 33.2%

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綜合以上資料，現時市場最普遍預期依然是美國聯儲局3月再多加0.25厘後，美國利息將會在4.75至5.00厘見頂橫行，並在11月有機會減息。

不過，細看上述組圖，市場對美聯儲加息到5.00厘以上的觀點愈趨流行，約3分之1利率期貨倉位顯示，美息將見5厘以上，而美聯儲年內不減息的意見也愈來愈高。

鮑威爾言論勢成重點 年內不減息觀點漸見流行

今輪加息0.25厘幾無懸念下，市場重點將落於儲局主席鮑威爾在記者會上的言論。投資業界陸續發表事前分析：

有「新債王」之稱、雙線資本（DoubleLine Capital）首席執行官兼首席投資官岡拉克（Jeffrey Gundlach）：聯儲局可能會反駁關於其即將停止加息並在年底前開始放鬆政策的說法，而債市再度重新定價。

瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬：因太多人預期儲局今年減息，鮑威爾需要強調控制通脹的鬥爭還遠未結束，將會為市場預期降溫，指會是一次鷹派的利率減碼，打左燈、向右轉，詳情可見【下一頁】

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）：由於仍存在很多隱藏的通脹，利率將升至5%以上，甚至較儲局目前預期更高。

安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier：鑒於美國核心通脹依然強勁，預計美聯儲將重申在未來一段長時間內保持高利率的取態，市場預計美國終端利率於今年夏天將升至5%，而美聯儲將在下半年降息，這些預期似乎都過於自滿，詳情可見【下一頁】

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci：預期美聯儲放緩加息步伐至25個基點，並重申12月點陣圖的訊息：「聯邦基金終端利率將略高於5厘，今年不會減息」。鮑威爾將比去年12月更明確地指出近期通脹放緩，但亦將強調通脹放緩需要維持更長時間。如果勞動力市場緊張程度、通脹和經濟增長符合普徠仕預期，將有望支持當局於今年稍後轉為鴿派立場，若美國經濟陷入衰退時，當局或於第四季度減息75個基點。

金管局總裁余偉文：美國失業率低、離職率（quits rate）高的勞動市場熾熱處境未有大改，料儲局息率會在高位徘徊一段時間，市場對美國今年減息的觀點過於樂觀。

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建：滙豐預料美國聯邦基金利今年初高位見「4.75至5厘」，但預期儲局最快明年才減息，因歐美此前長年處於低息環境，去年俄烏戰爭、原油價格等因素衝擊下，出現結構性通脹，難以快速調整到以往環境。

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責任編輯︰梁浩碩、麥德銘