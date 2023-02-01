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【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　進一步放緩加息至0.25厘機會率有多大？

股市 08:06 2023/02/01

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【美國加息】美國聯儲局將公布議息結果　進一步放緩加息至0.25厘的機會率有多大？

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果。根據最新利率期貨所顯示，預期進一步放緩加息幅度至0.25厘的機會率，達97.2%，至於維持加息0.5厘的機會率，則只有2.8%，反映市場普遍預期美國會加息0.25厘。

至於市場重點，將落於儲局主席鮑威爾在記者會上的言論。當中，瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬認為因太多人預期儲局今年減息，鮑威爾需要強調控制通脹的鬥爭還遠未結束，將會為市場預期降溫，指會是一次鷹派的利率減碼，打左燈、向右轉。

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）此前認為，由於仍存在很多隱藏的通脹，利率將升至5%以上，甚至較儲局目前預期更高。

【美國加息】陶冬：今年來基金以每天10億美元的速度買入新興市場　料鮑威爾本周將「打左燈、向右轉」

【美國加息】摩通CEO戴蒙：料利率將升至5%以上　稱近期通脹放緩僅屬暫時性

【美國加息】中金料聯儲局下月將加息0.25厘　看不到減息必要性、離寬鬆貨幣政策還很遙遠

責任編輯︰梁浩碩

美股 貨幣政策 陶冬 戴蒙 加息 美國聯儲局 利率期貨 鮑威爾 議息
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