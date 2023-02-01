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【吉利175】吉利彈高2%　旗下極氪據報準備生產新款緊湊型SUV　另跑車品牌Lotus將於美SPAC上市

股市 09:50 2023/02/01

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【吉利175】吉利旗下極氪據報準備生產新款緊湊型SUV　另跑車品牌Lotus將於美SPAC上市

據《彭博》引述消息人士指，吉利 （00175） 旗下的電動汽車品牌極氪（Zeekr）準備生產新款緊湊型SUV，另外同屬公司旗下的英國跑車製造商路特斯（Lotus）將透過SPAC於美國上市。

吉利彈高2.5%，報12.96元。

就極氪準備生產新款緊湊型SUV方面，知情人士稱，吉利在成都的生產基地在改裝，以便也可以生產電動汽車，提升公司的新能源汽車產量。知情人士還指，這個位於成都的工廠還將為領克汽車生產插電式混合動力車以及燃油車，而該工廠此前為生產內燃機車。領克汽車是吉利與富豪汽車（Volvo）設立的合資企業。

極氪代表在簡訊中回應表示，作為一家快速成長的公司，極氪在不斷優化製造業務，為客戶提供最好的產品，但卻不予就工廠計劃置評。

Lotus於美SPAC上市　合併估值約54億美元

另外，吉利母公司浙江吉利控股集團旗下的英國跑車製造商「蓮花」（Lotus）同意與美國特殊目的收購公司L Catterton合併，合併後集團估值約54億美元（約423.4億港元）。包括浙江吉利控股集團、Etika 和 NIO Capital在內的蓮花現有股東將保留他們在該公司的權益，並在交易後擁有該公司89.7%的股份。現任領導層也將留任，公司股票將在納斯達克上市，股票代碼為「LOT」。

蓮花正在推進從內燃機向電池電動轉型，並計劃在未來幾年推出幾款全電動車型。蓮花計劃在第一季度開始在中國交付其電動運動型多用途車 （SUV） Eletre，然後在今年稍後時間在英國和歐盟交付，並補充指它計劃擴大對美國和其他國家及地區的交付國家。

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編輯：姚卓然

吉利汽車（00175） 港股 特殊目的收購公司（SPAC） 電動車 汽車 合併 新能源
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