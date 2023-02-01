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【裁員潮】PayPal計劃裁員2000名員工、佔總數7%　應對充滿挑戰的宏觀經濟環境

股市 07:47 2023/02/01

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【裁員潮】PayPal計劃裁員2000名員工、佔總數7%　應對充滿挑戰的宏觀經濟環境

PayPal（美︰PYPL）公布計劃裁員2000名員工，佔PayPal員工總數7%。PayPal總裁兼行政總裁Dan Schulman指，正努力應對充滿挑戰的宏觀經濟環境。PayPal股價收報81.49美元，升2.3%。

Dan Schulman表示，公司在將資源集中在核心優先事項及合理調整成本結構方面取得進展，但還有更多工作要做。他表示，改變可能很困難，特別是當重要的同事和朋友離開時，將利用其全球平台規模、戰略投資及客戶的信任和忠誠度共同面對問題。

上月，Google母企Alphabet（美︰GOOGL）宣布計劃解僱超過12,000 名員工，微軟（美︰MSFT）計劃裁減1萬名員工，至於Salesforce（美︰CRM）計劃裁員7000人。另外，於Workday（美︰WDAY）本周公布計劃裁525人。

PayPal將於2月9日收市後公布第四季度業績。

【科網裁員潮】Google母企擬全球削12,000個職位　相當於裁員6%（附通函全文）

【裁員潮】微軟據報本周宣布裁員　規模幅度較之前數次大

責任編輯︰梁浩碩

美股 PayPal（美：PYPL） PayPal 裁員
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