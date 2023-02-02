【AMD業績】AMD績後急漲13%越84關　瑞信上調目標價至96美元（第三版）

▲ 【AMD業績】AMD業績超預期 數據中心芯片好賣 惟料首季收入跌1成 受累電腦及顯卡需求。圖為AMD董事長及CEO蘇姿丰。

美國芯片巨企AMD（美：AMD：Advanced Micro Devices，超微半導體）公布上季業績，收入56億美元超預期，按年增長16%；純利2100萬美元，按年跌98%；經調整純利11.13億美元；經調整每股盈利0.69美元，超預期的0.67美元，按年跌25%。毛利率由50%跌至43%，純利及毛利率下跌，主要因收購 Xilinx（賽靈思）相關的無形資產攤銷，經調整毛利率由50%升至51%。

AMD美股急升12.6%，收報84.64美元，成交124億美元。

以全年計，收入236.01億美元，按年升44%，純利13.2億美元，按年跌58%，經調整純利55.04億美元，按年升60%。

以業務劃分，數據中心部門收入17億美元，增長42%，因受到EPYC伺服器芯片銷售強勁所推動。客戶部門收入跌51%至9.03億元，因個人電腦市場疲弱，導至電腦芯片出貨量減少。遊戲部門收入跌7%至16億美元，因電腦顯示卡需求亦放慢，但部份被遊戲機芯片升勢所抵銷。嵌入式部門收入14億美元，增長18.7倍，因賽靈思收入帶動。

管理層：整體需求環境喜憂參半 料下半年將優於上半年

AMD主席兼行政總裁蘇姿豐（Lisa Su）在電話會議預計，整體需求環境喜憂參半，料下半年將優於上半年。電腦（PC）市場方面，她指今年PC可用市場總額（Total Addressable Market，TAM）下降約 10%，料首季出貨量繼續低於消耗量，以減少下遊庫存。另外，收購賽靈思有助公司業務多元化發展，料未來將產生巨大收入協同機會。

至於財務預測，首席財務官Jean Hu預期，今年首季收入53億美元，上下誤差約3億美元，按年跌約10%；經調整毛利率為50%，預計上半年持平，下半年將有所上升。業務方面，預期客戶部門及遊戲部門收入續跌，嵌入式和數據中心的年收入將保持增長。

市場對AMD季績的意見存分歧

AMD季績公布後，市場意見分歧，下列綜合投資機構對AMD的目標價及評級：

投資機構 目標價（美元） 評級 BMO 資本市場 110 跑贏大市 瑞信 96 跑贏大市 富瑞 90 買入 富邦證券 90 買入 高盛 87 買入 摩根史丹利 87 跑贏大市 摩根大通 82 中性 花旗 76 中性 滙豐 76 持有 德銀 70 持有

（第二版加入電話會議内容；第三版加入機構目標價及評級）

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記者：譚志偉