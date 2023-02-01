▲ 【AMD業績】AMD業績超預期 數據中心芯片好賣 惟料首季收入跌1成 受累電腦及顯卡需求。圖為AMD董事長及CEO蘇姿丰。

美國芯片巨企AMD（美：AMD：Advanced Micro Devices，超威半導體）公布去年第四季業績，收入55.99億美元，超預期的55億美元，按年增長16%，純利2100萬美元，按年跌98%，經調整純利11.13億美元，經調整每股盈利0.69美元，超預期的0.67美元，按年跌25%。毛利率由50%跌至43%，純利及毛利率下跌，主要是由於收購 Xilinx（賽靈思）相關的無形資產攤銷，經調整毛利率由50%升至51%。

AMD公布業績前股價升3.7%，收報75.15美元，公布業績後，盤後股價再升1.3%至76.15美元。

以全年計，收入236.01億美元，按年升44%，純利13.2億美元，按年跌58%，經調整純利55.04億美元，按年升60%。

季度收入表現中，數據中心部門收入17億美元，增長42%，因受到EPYC伺服器芯片銷售強勁所推動。客戶部門收入跌51%至9.03億元，因個人電腦市場疲弱，導至電腦芯片出貨量減少。遊戲部門收入跌7%至16億美元，因電腦顯示卡需求亦放慢，但部份被遊戲機芯片升勢所抵銷。嵌入式部門收入14億美元，增長18.7倍，因賽靈思收入帶動。

AMD預期第一季收入53億美元，上下誤差約3億美元，按年跌約10%，預期客戶部門及遊戲部門收入續跌，經調整毛利率為50%。

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記者：譚志偉