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【AMD業績】AMD季業超預期　數據中心芯片好賣　惟料首季收入跌1成　受累電腦及顯卡需求（第二版）

股市 19:18 2023/02/01

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【AMD業績】AMD業績超預期　數據中心芯片好賣　惟料首季收入跌1成　受累電腦及顯卡需求。圖為AMD董事長及CEO蘇姿丰。

美國芯片巨企AMD（美：AMD：Advanced Micro Devices，超微半導體）公布上季業績，收入56億美元超預期，按年增長16%；純利2100萬美元，按年跌98%；經調整純利11.13億美元；經調整每股盈利0.69美元，超預期的0.67美元，按年跌25%。毛利率由50%跌至43%，純利及毛利率下跌，主要因收購 Xilinx（賽靈思）相關的無形資產攤銷，經調整毛利率由50%升至51%。

AMD美股盤前升近5%，暫報78.7美元。

以全年計，收入236.01億美元，按年升44%，純利13.2億美元，按年跌58%，經調整純利55.04億美元，按年升60%。

以業務劃分，數據中心部門收入17億美元，增長42%，因受到EPYC伺服器芯片銷售強勁所推動。客戶部門收入跌51%至9.03億元，因個人電腦市場疲弱，導至電腦芯片出貨量減少。遊戲部門收入跌7%至16億美元，因電腦顯示卡需求亦放慢，但部份被遊戲機芯片升勢所抵銷。嵌入式部門收入14億美元，增長18.7倍，因賽靈思收入帶動。

管理層：整體需求環境喜憂參半　料下半年將優於上半年

AMD主席兼行政總裁蘇姿豐（Lisa Su）在電話會議預計，整體需求環境喜憂參半，料下半年將優於上半年。電腦（PC）市場方面，她指今年PC可用市場總額（Total Addressable Market，TAM）下降約 10%，料首季出貨量繼續低於消耗量，以減少下遊庫存。另外，收購賽靈思有助公司業務多元化發展，料未來將產生巨大收入協同機會。

至於財務預測，首席財務官Jean Hu預期，今年首季收入53億美元，上下誤差約3億美元，按年跌約10%；經調整毛利率為50%，預計上半年持平，下半年將有所上升。業務方面，預期客戶部門及遊戲部門收入續跌，嵌入式和數據中心的年收入將保持增長。

（第二版加入電話會議内容）

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【AMD業績】盈警股AMD盤後反升4%　數據中心收入大增45%　惟受累PC市場需求弱

【美企業績】AMD季績雖勝預期惟展望未見明朗　股價盤後跌近7%

【美企業績】AMD季績、展望均勝預期　股價盤後升6%

記者：譚志偉

美股 AMD 超微（AMD，美：AMD） 業績公布
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