【天星小輪加價】專訪天星小輪總經理周卓賢 每周燒錢100萬經營陷困境 加價望市民諒解

疫情持續三年，本港旅客曾絕迹多時，對生意很大程度依賴旅客的天星小輪來說，過去幾年的經營環境處於極大困境，累計錄得逾千萬虧蝕。早前天星小輪向政府申請加價一倍。行政會議周二（1月31日）通過加價申請，尖沙咀至中環及灣仔的航綫將加價至5元，假日由4.2元加至6.5元，月票由160元加至190元；而長者免費乘船優惠亦取消，改為每程2元，新票價今年4月3日開始生效。

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事實上，於過去數年的疫情下，天星小輪乘客量跌至歷史最低點，公司也慘變「負資產」，累計虧損超過7,000萬元，於2022年初疫情最嚴峻時上任的天星小輪總經理周卓賢，早前接受《iMoney》專訪，親述公司的財政狀況非常嚴峻：「加價已經是刻不容緩的事，目前公司每星期虧損達100萬元，絕對不是一個小數目。」周卓賢坦言，即使是加價成功，也只能減輕公司的陣痛，要待旅客重臨，天星小輪生意才有轉機。不過，他也絕不坐以待斃，未來公司將推出多項措施，冀帶領天星小輪走出困境。

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周卓賢強調，是次天星小輪加價並不是為了追求盈利，而是在求生存。「過去公司亦用盡各種不同方案增加收入，亦嘗試過不同的方式，期望可以補貼票務的收入，但最終都迫於無奈需要加價，加價已是公司行到最後一步了，希望可以讓這個過百年的渡輪服務可以繼續營運。」



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營運小輪一向不是一個高利潤的行業，天星小輪的運作模式也有別於一般交通工具。周卓賢舉例指，一架巴士只需要一名站長及一名司機，已經可以營運。反觀營運小輪需要的人手明顯較多，「由碼頭到小輪，在閘機開始，上下兩層已需要兩個職員，一個航班中，船上要有水手及船長，亦需要有技術人員支援，如需要數個水手去綁纜、船長開船；碼頭水手每邊也要派出兩個，每一程船大約需要10多人，這是一個切切實實的分別。」營運小輪所需要的人手明顯比其他交通工具多，工資卻有升無跌，同時要兼顧燃油費及維修服務成本持續上升，也令天星小輪的經營壓力百上加斤。



他亦認為，大家不應該將天星小輪的加價行動，跟其他公共交通工具作直接作比較。「港鐵是一個交通工具，大家上車時，車廂設計是對望的，大部分人上車後都是『撳手提電話』，不會視這過程為一個節目。」但當大家乘坐天星小輪，就可以當成一個節目，「很多人在旅程中會舉起手提電話拍照，或吹吹海風；一家大細在假日會安排坐船過海當一個節目。我們給予乘客是整體體驗，故此是次加價亦是情非得已，希望市民諒解。」



以上內容節錄自《iMoney Focus》790期封面故事。

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責任編輯：陳詠妍