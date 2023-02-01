【小米1810】小米調整組織架構 設立兩新委員會

小米(01810)創辦人雷軍近日通過內部信宣布，集團開年第一件大事為設立兩個關鍵委員會，分別是經營管理委員會及人力資源委員會。對於此次組織變革，雷軍把這形容為「公司治理史上影響深遠的變革」。集團經營管理委員會由業務相關的集團高管、各個事業部負責人及營銷體系戰區負責人組成，統籌管理業務戰略、規劃、預算、執行及日常業務管理等。目前成員一共12位，包括雷軍和集團總裁盧偉冰、手機部總裁曾學忠、大家電部總裁張峰，生態鏈部總經理陳波、互聯網部總經理馬驥、新業務部總裁朱丹、中國區總裁王曉雁、國際部副總裁向征、國際部副總裁謝子陽、首席財務官林世偉、參謀長潘九堂等。

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至於人力資源委員則負責統籌管理人力資源戰略、制定重大人力資源政策、審批重大組織結構調整及高級幹部任免。由雷軍和盧偉冰、總幹部部長劉德、總辦主任劉偉、總幹部部副部長金玲、人力資源部總經理王棟、中國區政委朱磊等7人組成。

另外電報道，於2014年加入小米，曾主管集團印度業務並把小米一度打造為當地最大手機品牌的Manu Jain將離開公司，外界猜測他或投身電動車產業。

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