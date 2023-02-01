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【財富管理】昇世推在港財富系統　助超高資產人士管理財產

股市 07:51 2023/02/01

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【財富管理】昇世推在港財富系統　助超高資產人士管理財產

昇世集團公布，推出「香港昇世資產管理」（WRISE WM），為香港超高資產淨值人士（UHNWIs）及其家族辦公室，提供領先科技財富管理服務，以簡化所有整合資產的管理程序。

隨著亞太地區家族辦公室的數量不斷增加，加上隨著市場轉向著重表現及透明度，客戶對財富管理的期望提高。在確保資產安全的前提下，對資產增長和風險分散，以及可持續性的需求變得重中之重。WRISE WM 將技術獨特地融入客製化平台方案，全面簡化客戶財富管理過程及減低成本負擔。

集團主席兼行政總裁陳學彬表示，隨著大中華地區超高資產淨值人士數量創新高，集團相信在每個市場設有實體辦事處尤其重要。繼去年 7 月份於新加坡成立首個辦事處，作為進入大中華地區的大門，集團選擇香港作為第二個據點。

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記者：伍鍵文

財富及退休規劃 宏觀分析 家族辦公室 亞太 財富及資產管理 行政 金融
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