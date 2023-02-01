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【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？

科技 08:00 2023/02/01

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本報記者開箱第2代HomePod，今年到底有哪些特別之處呢？（張寶燕攝）

蘋果（Apple）HomePod第2代即將於2月3日起發售，本網記者日前搶先實試HomePod第2代的音質，溫度及濕度感測新功能。如果各位讀者正打算購買新HomePod，就請觀看本網的開箱與測試報告，深度了解HomePod第2代是否值得入手！

首先開箱一睹新HomePod與上代的分別，雖然整體外觀以及上手感覺，與上代HomePod十分相似，但仔細留意就可以發現有4大不同：頂部觸控位置更凹入、彩色燈光面板更大、HomePod機身與電線分開、音量加減的輕觸鍵變成長時間看到，尤其後者兩項對於用家而言更方便。

另外就是高度由6.8吋減至6.6吋，重量則由5.5磅略減至5.16磅，以及將黑色改為全新「午夜暗色」，強調採用了100%循環再造網狀織物製造，配以襯色的織製連接線。

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4大不同之處：

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【新HomePod】第2代HomePod內置室內空間感測功能　實時測量低音響應＋調節聲音

【新版HomePod】終於更新！　蘋果發布第2代HomePod　售2,299元

音質測試

HomePod的音質一直是其賣點，今次新HomePod還配備長衝程低音喇叭，可以創造出雄渾、深厚的重低音效果。而高音喇叭雖然比上一代減少了兩個，但每個高音喇叭都經過改良，組成「五號角高音喇叭陣」。記者實測後，發現擺放在靠牆位置，有更具力量感的低頻表現，人聲及樂器兩者均暸亮清晰，重低音亦未有遮蓋人聲。單喇叭播放已感覺到聲音具有立體感，音壓很充足，音色對比同價位的智能喇叭毫不遜色。

不出4,600元　打造家庭影院組合

今次新HomePod售價為2,299元，相比上一代在2021年停產前為2,399元更親民，不出4,600元就可以為家居配對立體聲喇叭組合。而在擺放一對新HomePod立體聲喇叭組合時，就以放置在電視機兩旁的效果，感覺較為出色。

不過都需要留意，僅支援同款HomePod組合使用，即是不可以把HomePod第1代與HomePod第2代組合。

軟件版本更新到16.3　召喚Siri問室內溫度＋濕度

新HomePod內置的感應器還可感測室內的度及濕度，與HomePod mini一樣，只需將軟件版本更新到16.3即可使用新功能。除了可以隨時召喚Siri，快速地得知室內位置的溫度及濕度，還可以在iPhone上查看，以及配合其他智能家居產品，設定自動化操作。

值得一提的是，今次推出的新HomePod不僅擴充了蘋果自家音樂產品線，還新增支援全新智能家居連接標準Matter，整合兼容的第三方設備，例如近日較多家庭會使用的暖風機及抽濕機等，令新HomePod進一步作為智能家居中樞，實現全自動操作。

    點擊圖片放大

操作體驗更暢順

在操作體驗方面，今次新HomePod採用了與Apple Watch Series 7相同的S7芯片，連接、召喚Siri等速度感覺均比上一代略快。

今次新機還支援超寬頻技術接力播歌，只要把支援超寬頻技術iPhone放近HomePod，更可設定自動彈出個人化聆聽建議及歌曲推薦，讓手機上正在播放的音樂，輕鬆地流轉到HomePod上播放。

整體而言，今次的新HomePod可以說是整合了上代HomePod及HomePod mini的長處，不僅有助部署智能家居，在音質水平方面也有提升。如果想配一對新HomePod立體聲喇叭組合，其CP值更可匹敵同價位（約4千至5千元）的Sound bar。由於用家可以將HomePod分別放在不同位置使用，在靈活度方面更略勝一籌。

記者：張寶燕、 曾曉汶

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