▲ 【美股焦點】強生以子企破產迴避索償策略受挫 被美上訴法院駁回申請

外電報道，道指成份股強生公司（Johnson & Johnson，美：JNJ）試圖以子企LTL Management LLC（LTL）申請破產，迴避因爽身粉或致癌的訴訟及索償，不過該方法已被聯邦上訴法院駁回。有分析預計，強生或需面臨逾數以萬計相關訴訟及高達50億美元賠償。強生回應稱，其爽身粉產品安全，將就裁決提出上訴。

強生周一（30日）股價下跌3.7%。現跌0.26%，報161.55美元。

強生為擺脫訴訟風險，尋求利用「德州兩步法」（Texas Two-step）策略，以迴避相關訴訟。強生於去年10月成立一間新子企LTL，承繼爽身粉生產業務，其後LJL申請破產保護。此前，新澤西破產法院批准其破產申請，惟現時被美國第三巡迴上訴法院駁回。法院認定，LTL 的成立僅為進入破產程序，並未陷入財務困境，故不批准破產。

據了解，強生最初承諾向LTL提供 20 億美元，以在破產法院達成和解協議。

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記者：伍鍵文