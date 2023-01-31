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【美股業績】埃克森美孚上季業績勝預期　純利按年升近44%

股市 22:21 2023/01/31

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埃克森美孚上季業績勝預期　純利按年升近44%

美國石油巨企埃克森美孚（ExxonMobil，美：XOM）去年第四季收入按年升12.3%至954.3億美元，超預期，純利按年升43.7%至127.5億美元，經調整每股盈利為3.4美元，同樣超出預期。

埃克森美孚於美股盤前微跌0.9%，報112.55美元。

期內，集團上游業務的利潤為82億美元，按年升34.8%，但少於第三季的124億美元，主因原油及天然氣價格分別下跌15%及13%。

上季集團的石油產量為每日380萬桶，較第三季度高10萬桶。

總結2022年全年，收入按年升44.8%至4136.8億美元，純利按年升1.4倍至557.4億美元。

埃克森美孚表示，歐洲的暴利稅將令首季度的成本增加1.4億美元，而去年第四季度的成本為18億美元。

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編輯：袁諾曦

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