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【美股業績】通用汽車第四季收入遠勝市場預期　料核心汽車業務今年保持強勁　開市升6%

股市 22:34 2023/01/31

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美股傳統重磅股繼續交出理想業績。通用汽車 （美︰GM） 去年第四季收入按年急升28.4%至431.1億美元，遠超市場預期406.5億美元，每股經調整盈利按年大增57%至2.12億美元，遠較市場預期1.69美元為高，公司更預期核心汽車業務今年可望保持強勁表現，股價開市急升逾6%，暫報38.50美元。

通用汽車去年第四季淨利潤按年升14.8%至20億元，指北美較高的車價和銷量增加抵消了成本上升。期內每股經調整盈利按年大增57%至2.12億美元，遠較市場預期1.69美元為高。

總結2022年全年，公司純利按年微跌0.8%至99.3億美元，經調整後的息稅前利潤更升至145億美元，創集團歷史新高。

公司預計其核心汽車業務今年可望保持強勁表現，預測2023年淨利潤介乎87億至101億美元，經調整後利潤則為105至125億美元，每股經調整純利在6至7美元之間，較市場預期5.7美元為高。

相關文章：

編輯：葉志偉

美股 通用汽車（General Motors，美：GM） 汽車 純利
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【美股業績】Caterpillar第四季盈利遜預期　原材料成本上升拖累利潤率　開市跌逾4%
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