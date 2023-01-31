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【美股業績】Caterpillar第四季盈利遜預期　原材料成本上升拖累利潤率　盤前跌逾2%

股市 21:18 2023/01/31

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重型機械製造商Caterpillar（美：CAT）最新公布去年第四季收入按年升逾20%高過市場預期，惟每股經調整純利僅3.86美元，較市場預期4.02美元低超過4%，加上出現一次性的商譽減值費用和業務重組費用，表現令市場失望。Caterpillar在美股盤前跌超過2%，暫報254.9美元。

集團第四季收入按年升20%至166億美元，較市場預期158.8億美元高出不少，但每股經調整盈利僅3.86美元，較預期4.02美元為低，當中不包括9.25億美元的商譽減值費用和1.8億美元與鐵路部門相關的重組成本，兩項均為非現金項目。若計及以上費用，每股盈利僅2.79美元，遠較2021年同期3.91美元為低。

公司又提到，第四季度的每股利潤包括每股0.41美元 ME&T 外幣對其他收入（支出）的不利影響，對每股盈利和每股經調整盈利構成衝擊。

Caterpillar指第四季收入受到市場對建築及採礦設備的強勁需求所帶動出現超出市場預期的升幅。但盈利受到原材料成本上升導致生產費用增加，以及與業務相關的商譽減值所影響，令利潤率由2021年第四季11.7%，下降至去季僅10.1%。

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編輯：葉志偉

美股 卡特彼勒（Caterpillar，美︰CAT） 遜於預期 純利 每股盈利
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