【美股業績】麥當勞上季盈利超預期　警告短期通脹壓力持續

▲ 麥當勞上季盈利超預期 警告短期通脹壓力持續

麥當勞（美：MCD）去年第四季收入及盈利好於預期，收入按年跌1%至59.3億美元，主因受累美元走弱造成的滙兌影響。Non-GAAP計，淨利潤按年升13%至19億美元，每股盈利為2.59美元。

麥當勞在美股盤前跌2.4%，報264.5美元。

麥當勞上季可比較銷售增加12.6%，當中於美國、國際營運市場、國際特許經營市場的增長分別為10.3%、12.6%及16.5%。

總結2022全年，收入維持231.8億美元，經調整淨利潤為74.9億美元，每股盈利為10.1美元。期內，可比較銷售增長10.9%。

料今年全球開1900間新店

麥當勞主席及行政總裁Chris Kempczinski表示，預期今年仍會面對短期通脹壓力，但仍對前景看好，現時將更專注在開設新餐廳。

麥當勞預期，今年經營利潤率約為45%，全年資本開支介乎22億至24億美元，當中大約一半用於開新店。集團計劃今年在全球開設1900間餐廳。

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編輯：袁諾曦