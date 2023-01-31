【美股業績】輝瑞：每股盈利1.14 美元超預期　下調疫苗及新冠藥物收入預測

▲ 【美股業績】輝瑞：每股盈利1.14 美元 下調疫苗及新冠藥物收入預測

輝瑞（Pfizer，美：PFE）公布業績，上季收入略好於市場預期，收入按年增長 1.9%至242.9億美元；純利為50億美元，按年上升47%；Non-GAAP計，每股盈利1.14 美元，增長45%，高於市場預期的1.05美元。輝瑞下調今年疫苗Comirnaty及新冠藥物Paxlovid的收入預測。輝瑞跌0.2%，暫報43.41美元。

以全年計，收入按年上升23%至1003.3億美元，創新高，惟不計疫苗及新冠藥物，收入僅上升2%；純利為313.7億美元，按年增加43%；Non-GAAP計，每股盈利為6.58美元。

輝瑞預計，今年 疫苗Comirnaty及治療藥物Paxlovid的 銷售額 出現大幅下滑，預計Comirnaty的收入將下跌64%至135億美元，而Paxlovid的收入則跌58%至80億美元。 首席財務官David Denton 預測，今年收入增長7%至9%，其中不含COVID-19產品及預期的匯兌影響。

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