【大行報告｜友邦1299】大和：預期友邦2022年新業務價值按年跌半成　今年起會有改善

大和發表報告，預期友邦保險 （01299） 在2022年第4季的新業務價值將按年增長2%至7.8億美元，而2022全年的新業務價值將按年跌5%。

大和指，去年內地的新業務銷售受到因國家改變疫情相關政策而造成的初期中斷的影響，這也影響友邦保險在澳門的內地客，而香港和東盟市場在2021年第4季度有很高的基數，在南韓的直接營銷的監管阻力的拖累效應則持續。該行預測2022年下半年，公司的隱含價值將按半年下降3%。

料2022至2025年新業務價值複合年均增長率17%

不過，大和預期，隨着該公司位於內地的渠道擴充、產品範圍擴大，加上內地需求恢復、訪港內地客將有持續增長等，友邦今年起，新業務價值、隱含價值、稅後營運利潤、總股東回報等指標都會有可持續的改善。

該行預測2022至2025年，新業務價值複合年均增長率為17%，主要是內地消費今年下半年很可能復甦；公司與郵儲行 （01658） 建立獨家合作關係，進入銀保領域；訪港內地客今年第2季起需求復甦；位於新加坡的本地併購或有助形成較佳的競爭格局。該行並預期2022至2025年，每股隱含價值複合年均增長率為12%。

大和亦預計該公司的每股股息會達高單位數增長，且股票回購有上升空間，重申對該公司「買入」評級，目標價145元。

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編輯：胡學能