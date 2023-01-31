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【TSLA】Tesla去年Bitcoin減值損失逾2億美元

股市 20:33 2023/01/31

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【TSLA】Tesla去年Bitcoin減值損失逾2億美元

Tesla（美：TSLA）公布截至去年12月底的正式年報文檔（Form 10-K），全年生產近137萬輛汽車，交付131.3萬輛汽車。Tesla收入達814.62億美元，按年增長51%，純利125.56億美元，增128%。另外，Bitcoin賬面價值變化，Tesla共損失逾2億美元。

2021年首季，Tesla在Bitcoin上的投資總額為15億美元（折合約117.6億港元）。截至去年12月底，由於Bitcoin賬面價值下跌，公司錄得2.04億美元（折合約16億港元）的減值損失，以及該公司將Bitcoin轉換為法定貨幣帶來的6400萬美元（折合約5億港元）收益。

特斯拉上季業績，可見【下一頁

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【電動車】Tesla斥資逾280億興建新廠　 生產電動貨車Semi及電池

【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3% 2023交付量望會達到200萬輛

記者：伍鍵文

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 業績公布 純利 港元 Tesla 美元
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