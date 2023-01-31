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去年全球黄金需求升幅達18%　央行購金量創55年以來新高

環球政經 20:05 2023/01/31

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世界黃金協會（World Gold Council ）今日（31日）發表報告顯示，2022年全球央行購買了1136噸黃金，升幅達18%，價值約700億美元，創下自1967年以來的新高。

根據世界黃金協會的數據，去年第四季全球央行購金量達417噸，為連續第二個季度處於高位。而全年的央行購金量累計達到1,136噸，創55年以來紀錄新高，其中大部分為未報告數據。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁

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報告提到，去年黃金的年度總供應量增加了2%，達4,755噸。令金礦產量升至4年來的新高，達3,612噸。

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撰文 : 陳楚琨

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