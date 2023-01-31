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【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電

科技 19:40 2023/01/31

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史丹福大學有關鋰電池故障成因的研究，或有助電動車普及化。

充電問題是不少車主考慮轉用電動車與否的因素之一；但電動車的鋰電池在充電時，反覆出現故障令不少有意轉用電動車人士卻步。來自美國史丹福大學（ Stanford University）及SLAC 國家加速器實驗室的研究團隊表示，他們已研究出電動車用的鋰電池在充電時，反覆出現短路及其他故障的成因。相信這有助進一步研發更輕便、不易燃、能提供高密度能量及壽命更長的快速充電鋰電池。

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有關研究團隊日前將相關鋰電池的研究結果，發表在科學期刊《Nature Energy》上。報告指出，導致鋰電池反覆出現短路及其他故障的主因是機械性壓力（mechanical stress）。在鋰電池的製造過程中，任何輕微的壓力或扭曲，甚至灰塵或其他微細雜質的依附，將導致本身存在於電池表面的微小裂痕擴大，電解質未能成功阻隔電流在陰極及陽極之間流動，從而令鋰電池短路。 

研究結果將使相關研發人員針對上述問題，研究製造出相應適用的物料。據上述團隊在研究結果表示，正尋找利用機械力使鋰電池物料變硬、嘗試在電解質表面抹上塗層，以防止裂痕出現或修復裂痕的方法。

【電動車改裝】英國車廠改裝福特電動車　Mustang Mach-E變身長型豪華轎車

責任編輯：莫悠悠

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