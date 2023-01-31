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便利人才來港參與活動計劃擴展 新增金融及發展與建築兩界別 無須工作簽證可來港

理財智慧 19:46 2023/01/31

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政府將在周三（2月1日）起擴展「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」，讓更多非本地人才以訪客身分來港參與指定短期活動而無須申請工作簽證/進入許可。經檢討後，在現行十個指定界別外，先導計劃將擴展至涵蓋「金融」及「發展與建築」兩個新界別，並新增共約50個認可機構。
 

政府在2022年6月推出先導計劃。在先導計劃下，獲政府相關決策局/部門認可的機構可向界別內相關的非本地人才發出邀請信，獲邀人士可以訪客身分來港參與指定短期活動，而無須向入境事務處申請工作簽證/進入許可。獲邀的非本地人才須為本地短缺的人才或其來港出席指定短期活動有助經濟發展或達致相關政策目標，他們每次來港可在不超過14日期間參與指定短期活動，並可就該指定活動收取報酬。

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以上先導計劃旨在便利營商及促進相關界別的發展，以及提升香港的國際形象。至2022年12月，已有超過800名非本地人才受惠於先導計劃，以訪客身分來港參與多項盛事，例如出戰香港國際七人欖球賽及維也納愛樂樂團來港表演。政府在2022年底完成檢討先導計劃，並決定擴大先導計劃以涵蓋「金融」及「發展與建築」兩個新界別，以及加入更多認可機構和指定短期活動。擴展後的先導計劃將涵蓋更多國際盛事及大型活動，例如亞洲金融論壇及國際賽馬比賽等。
 

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 先導計劃擴展後將涵蓋以下12個界別，共接近400個認可機構：
  
醫療衞生；
高等教育；
文化藝術；
體育；
文物；
創意產業；
創新及科技；
香港桂冠論壇；
航空；
國際╱大型活動；
金融；及
發展與建築。
　　 
有關詳情，可參閱入境事務處網站（www.immd.gov.hk/hkt/services/visas/stv.html）。
 

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責任編輯：陳詠妍

 

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