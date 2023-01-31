【交通加價】天星小輪4月3日起加價　成人平日最高票價加至5元

▲ 天星小輪4月3日起加價 成人平日最高票價加至5元

九龍倉集團 （00004） 成員天星小輪獲行政會議批准加價，「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線票價每程增加1元至2.3元，即將成人平日最高票價由3.2元加至5元﹐成人假日最高票價則由4.2元加至6.5元，平均加幅為55.2%。

新票價4月3日開始生效。

兩條渡輪航線月票票價會由160元增至190元。另外，天星小輪將以長者優惠票價取代現行的長者免費乘船優惠，合資格長者每程只須繳付2元。

政府發言人表示，天星小輪自2018年起一直錄得虧損，累計虧損已超越總資產，以致須舉債維持專營航線的服務。隨着防疫措施放寬，預計天星小輪的乘客量將逐漸回升。然而，疫情帶來的長遠影響仍有待觀察，加上天星小輪的營運成本預計將持續上漲，故此天星小輪實有需要調整收費。

是次加幅較天星小輪申請的加幅為低，此前為要求提高每程票價1.8元至4.2元，申請加幅達一倍。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

相關文章：

【交通加價】天星小輪申請加價一倍 要求平日成人票價6.4元、周末8.4元