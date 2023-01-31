利嘉閣廖偉強:樓價全年有雙位數升幅　發展商推盤「求價亦求量」

利嘉閣地產總裁廖偉強今（31日）出席團拜活動時表示，隨着疫情緩和、中港兩地通關，預期發展商將於2月開始積極出擊，並有序推出新盤應市，並會「求價亦求量」，預期全年樓價升幅達雙位數。指購買力爆發、美國加息幅度有減少趨勢，年中甚至有可能掉頭，開始逐步輕微減息、另有「高端人才輸入計劃」等，預期該類買家為樓市帶來新動力。

他續指，該行現時員工人數約2,100人，其中前線人手約為1,800人，預期今年增加約500人手，分行數目就會繼續進行優化，爭取減租或選擇換舖。同時會投資逾千萬元繼續發展網上服務 。

利嘉閣地產主席施慧勤就指，該行今年1月的一手佔有率為為21%，較去年全年的16%有明顯上升。將於利嘉閣「真盤源APP」及「真盤源網頁」中推出新的「醫院聯網」搵樓功能，功能所列的醫院聯網範圍是參考醫院管理局的7個醫院聯網劃分，以便醫護人士尋找心水盤。

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