【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬 

二手交投氣氛持續向好，筍盤去貨速度極快，尤其是500萬元以下的放盤。若不嫌住遠些少，其實屯門也有不少選擇。今次祥益地產推介的屋苑為新屯門中心，雖然並非位於屯門市中心，但勝在樓價相對低水，而且是大型屋苑。

放盤單位為新屯門中心3座高層F室，實用面積455平方呎，兩房間隔，現叫價490萬元，實用呎價約10,769元，可借九成按揭，首期為49萬元。業主同時放租單位，月租叫價1.1萬元。從相片可見，單位裝修企理。

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放盤單位 新屯門中心3座高層F室（物業編號：AN235766） 實用面積 455平方呎 間隔 兩房 叫價 490萬元（最後更新日期：2023年1月31日） 賣點 開揚景觀、有裝即住、方便之選、名牌屋苑、可做九按、有匙可睇

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