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【帶你睇盤】屯門大型上車屋苑　企理兩房叫價490萬 

股樓投資 19:41 2023/01/31

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二手交投氣氛持續向好，筍盤去貨速度極快，尤其是500萬元以下的放盤。若不嫌住遠些少，其實屯門也有不少選擇。今次祥益地產推介的屋苑為新屯門中心，雖然並非位於屯門市中心，但勝在樓價相對低水，而且是大型屋苑。

放盤單位為新屯門中心3座高層F室，實用面積455平方呎，兩房間隔，現叫價490萬元，實用呎價約10,769元，可借九成按揭，首期為49萬元。業主同時放租單位，月租叫價1.1萬元。從相片可見，單位裝修企理。

    點擊圖片放大
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    +8
放盤單位 新屯門中心3座高層F室（物業編號：AN235766） 
實用面積 455平方呎
間隔 兩房
叫價 490萬元（最後更新日期：2023年1月31日）
賣點 開揚景觀、有裝即住、方便之選、名牌屋苑、可做九按、有匙可睇

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3YdKWR1

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

新屯門中心 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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