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【MPF】恒指公司：與強積金服務商探討追蹤滬深港中國企業指數的產品

股市 19:04 2023/01/31

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恒指公司去年8月推出恒生滬深港中國企業指數，涵蓋46間國指成份股公司和34間市值最大的A股公司。恒指公司董事兼指數總監黃偉雄透露，該指數推出將近半年，暫未有產品以該指數作為追蹤標的，隨着強積金放寬A股投資，該公司一直與強積金發行商探討，但由於屬跨市場投資，發行商稱要研究，惟至今雙方討論正面。

黃偉雄表示，發行商的關注是當他們建構香港和內地兩地市場的投資組合時，有技術性安排需要處理，例如兩地交易時間不同，交割安排存在差異。

恒生滬深港中國企業指數與歐美指數相關系數較低

恒指公司今就該指數發表研究報告，指該指數因與歐美主要指數的相關系數較低，為尋求風險分散投資機會的投資者提供更好的解決方案。該指數由80隻成份股組成，原本將涵蓋國指現時全部50間公司，但有4間公司因不符合港股通的交易資格而不獲納入。就A股公司而言，公司選取市值最高的公司，故該指數不會受限於地理因素而有所扭曲。A股成份股公司佔內地證券交易所上市公司總市值約20%。

公司指，若愈來愈多ETF開始追蹤恒生滬深港通中國企業指數，且假設其總AUM相對指數自由流通市值的比率，能夠與恒指（1.75%）和國指（0.83%）相近，則恒生滬深港通中國企業指數相關ETF的總AUM規模可達860億元至1820億元之間。

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記者：胡學能

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