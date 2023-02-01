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【英國王室】哈里致敬亡母 曾重金買初版書贈侄仔

環球社會熱點 09:05 2023/02/01

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英國哈里王子（Prince Harry）曾透露出版自傳《Spare》，是為阻止侄子侄女步其後塵成為後備。有指哈里愛錫哥哥威廉王子（Prince William）幼子路易小王子（Prince Louis），曾花重金購買一本初版童書送給路易作洗禮禮物，同時致敬亡母戴安娜王妃（Princess Diana）。

【英國王室】威廉凱特驚喜到訪食物銀行 義工事前一個鐘先知 【下一頁】

哈里童年最快樂的回憶，就是聽戴安娜講床邊故事，而戴安娜生前熱愛收集經典書籍初版。威廉最喜愛閲讀《魯賓遜漂流記》（Robinson Crusoe），哈里則鍾情英國童書作家A. A.米爾恩（A. A. Milne）的所有縮寫。

    點擊圖片放大
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因此威廉的子女陸續降生後，哈里也萌生為侄子侄女收集初版書的念頭。

據悉，哈里當年斥資8,000英鎊（約7.7萬港元）購買A. A.米爾恩1926年創作、限量3萬本的《小熊維尼》（Winnie-The-Pooh）初版書，送給路易做洗禮禮物。

哈里自爆因唔識英國歷史 遭老師當眾羞辱 【下一頁】

哈里本來想購買《愛麗絲夢遊仙境》（Alice's Adventures in Wonderland）的續作《愛麗絲鏡中奇遇》（Through the Looking-Glass），不過他覺得《小熊維尼》更適合作為啓蒙兒童讀物。

哈里希望可為威廉的三名子女，設立一個專門收藏初版書的小型圖書館，供他們長大後欣賞這些珍貴的書，向戴安娜致敬。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

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責任編輯：鄭錦玲

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