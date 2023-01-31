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【ChatGPT大熱】OpenAI全球招募逾千人　協助訓練AI系統

科技 18:33 2023/01/31

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OpenAI近半年已在全球多地招聘超過1,000名短期合約專才，協助其訓練AI系統。

人工智能研究公司OpenAI去年推出新一代語言模型ChatGPT後，隨即受到外界熱烈關注，甚至獲得微軟（Microsoft）數十億美元的全新投資。OpenAI自然把握機會，大力拓展業務。近日外媒消息人士就指出，OpenAI近半年已在全球多地招聘超過一千名短期合約專才，協助其訓練AI系統。

【ChatGPT】傳百度推中國版「ChatGPT」　擬三月登場

【AI音樂】Google新AI　將文字、圖片轉化成音樂

據外媒Semafor報道，OpenAI在過去6個月已於拉丁美洲、東歐等全球多個地區，僱用逾1,000名遙距工作的短期合約專才，其中約6成員工負責資料標記（data labeling）的工作；另外4成則是程式設計師，負責為AI模型創造數據資料，教導其產品的AI模型撰寫程式碼，或是矯正錯誤。

報道也提到，一名南美開發人員透露，面試時間約5小時，他再過程中被要求解決一項程式撰寫的題目，同時要以英文寫下解題的過程。如果發現漏洞，OpenAI也會要求他不只要解決漏洞，還要說明應如何修正。

不過，較早前OpenAI就被爆出招聘爭議。《時代雜誌》報道指出OpenAI以時薪2美元（約15.7港元）聘請了一間肯亞公司的員工，為ChatGPT的訓練資料過濾種族歧視、暴力及色情內容，防止ChatGPT日後會產出不安全的建議。但由於這些內容過於血腥、變態及殘忍，該名員工身心受創，卻得不到適當的心理健康諮詢。

【強大AI】AI聊天機械人ChatGPT　通過MBA及美國法學院考試

責任編輯：曾曉汶

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