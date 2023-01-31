去年第4季負資產數字急升破1.2萬宗　創05年以來18年新高

金管局今日公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在2022年第4季末升至12,164宗，較2022年第三季末533宗增加近22倍，創自2005年第一季後18年新高水平，涉及金額亦由30.06億元按季增加21倍至662.52億元，創自2003年第四季後19年新高水平。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於去年樓價跌幅約達15%，無可避免令較新造的高成數按揭尤其9成按揭用家列入負資產行列，而由於放寬按保幫助用家上車亦令高成數按保佔按揭宗數比例升至約三成，故此在賬面上計算的負資產個案便明顯增加。而2022年第4季負資產宗數較第3季大幅上升，原因是去年截至第3季樓價下跌約8至9%，平均未跌穿一成界線，然而於第4季樓價進一步下跌達7%，故此在數字上計算第4季負資產數字顯著上升。

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