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藍田新盤KOKO ROSSO最多2月登場　會德豐：料大部分單位低過1000萬

股樓投資 18:46 2023/01/31

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農曆新年長假期後，各大發展商加快推盤，其中會德豐地產旗下、毗鄰藍田站的KOKO HILLS發展項目第3A期，正式命名為KOKO ROSSO。會德豐地產常務董事黃光耀透露，除了參考第1期KOKO HILLS、第2期KOKO RESERVE，來為項目定價，亦會參考整個東九龍及啟德新盤，又指KOKO ROSSO主打中小型單位，料大部分單位樓價低於1,000萬元。 

黃光耀指，KOKO HILLS發展項目第1期、第2期銷售成績理想，累售239伙，套現近31億元，平均實用呎價約22,121元，成交金額由774.5萬元起，至最貴6,274.4萬元，而特色單位呎價高達31,000元。 

資料顯示，KOKO ROSSO提供392伙，標準單位實用面積由300平方呎起，至最大497平方呎，設一房至兩房間隔。KOKO ROSSO早前已獲批預售樓花同意書，預計關鍵日期為明年中，樓花期長約17個月。

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撰文 : 黃卓賢

會德豐地產 私人屋苑

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