【零售復甦】歐舒丹上季銷售增長8% 美洲區表現最強 增長65%

歐舒丹（L’OCCITANE，00973）公布，截至去年12月底止財年第三季度，銷售淨額7億（歐元，下同）按年增長7.8%，按固定匯率計算增長4.5%。當中美洲地區銷售淨額2.1億元，增長65%，抵銷亞太、歐洲、中東及非洲銷售下跌。

歐舒丹股價今日（31日）收報21.75港元，升1.4%，成交額1,230萬港元。

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至於首9個月計，集團銷售淨額16億元，按報告滙率計算增長16.5%，或按固定滙率計算增長10.6%。增長主要受到Sol de Janeiro（按本地貨幣計算錄得96%大幅增長）的推動，其次為ELEMIS（+5.3%）及其他（+5.5%）。

L’OCCITANE en Provence於期內銷售下跌0.9%，表現幾近持平，主要由於中國市場狀況持續充滿挑戰及撤出俄羅斯。撇除中國及俄羅斯市場，L ’OCCITANE en Provence增長5.9%。

批發繼續為增長最快的渠道，增長43.7%，其中Sol de Janeiro帶來強勁貢獻。零售渠道的銷售輕微下降1.7%，主要受到中國店舖因新冠疫情而關閉、撤出俄羅斯及全球零售店減少的影響。

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撇除中國及俄羅斯市場，零售渠道增長6.9%。綫上渠道錄得良好增長，於2023財年九個月按固定滙率計算增長2.3%。

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記者：李兆明