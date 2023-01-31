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【新世界系】K11 MUSEA去年12月銷售額破紀錄、新春銷售升逾55%　藝術展覽《City As Studio》3月登場

股市 18:14 2023/01/31

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【新世界系】K11 MUSEA去年12月銷售額破紀錄、新春銷售升逾55%　藝術展覽《City As Studio》3月登場

本港零售市道暢旺，新世界發展 （00017） 旗下K11 MUSEA去年12月錄得開業以來單月最佳銷售額，而踏入2023年，截至1月28日，K11 MUSEA總銷售額按年升幅高達35%，人流躍升55%，農曆新年總銷售額較虎年新春亦飈升超過55%。

大型藝術盛事《City As Studio》將於3月20日起於K11 MUSEA隆重登場，《City As Studio》為中國首個追溯全球塗鴉及街頭藝術發展史的展覽，展出30多位藝術家、共100多件跨年代、風格和地域的作品，具體呈現塗鴉和街頭藝術深度。K11 MUSEA指，隨着旅客入境條件逐步放寬，加上積極提升品牌組合，並推出消費獎賞及舉辦各種大型展覽和文化活動，預計銷售及人流持續向好。

2022年K11 MUSEA文化活動總參與人數逾10萬，當中超過7成訪客在參加活動後，留在K11 MUSEA消費。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

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編輯：陳韻妍

港股 商場 K11 MUSEA 展覽 文娛藝術 新世界 農曆新年 新世界發展（00017）
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