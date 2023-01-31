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【資産管理】畢馬威籲港府　評估資産管理激勵措施成效及競爭形勢

宏觀解讀 22:12 2023/01/31

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【資産管理】畢馬威籲港府　評估資産管理激勵措施成效及競爭形勢

中港經濟陸續邁入復常之路，會計事務所畢馬威中國（KPMG China）公布《資産管理和私募股權 2023 年展望》，表示倘若重新開放的步伐持續，資産管理行業將迎來「更光明的一年」，而私募股權行業將尤其受惠於重新開放的政策。不過該行提醒，資管行業的復常之路仍存挑戰及競爭，呼籲港府成立專責小組，以評估先前推出激勵措施的成效，及應對日益激烈的競爭形勢，鞏固作為資産管理中心的地位。

資管行業冀今年復常

報告稱，資管行業希望今年能夠完全復常，以待基金經理把握機遇，畢馬威中國證券和資産管理業香港主管合夥人徐明慧指，港府取消餘下的防疫措施，意味今年資管活動將恢復正常運作。另外，該行稱，內地私募股權市場的美元交易在去年顯著放緩，但預計基金經理將動用待投資的資金，交易量有望在未來一年發生變化。

至於針對行業的稅務措施，報告認爲，儘管當局已制定一系列稅務優惠措施，以顯示對行業的支持，但措施需要進一步完善才能發揮潛力。同時該報告也建議，港府須更新基金免稅規則，以便為基金經理續以香港作為註冊地及投資平台，以確保香港維持亞洲領先的資産管理樞紐。

另外，港府去年公布虛擬資產宣言，該行認爲，行業的波動促使投資者尋求更完善的監管制度，料本港作為虛擬資産中心的地位有望提升。該行同時建議，監管機構在保障投資者的同時，需向他們提供足夠的靈活性。

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