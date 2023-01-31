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【法國通脹】法國1月CPI按年升6%、主因能源及食品價格推升　去年第四季GDP輕微擴張

股市 18:04 2023/01/31

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法國1月CPI按年升6%、主因能源及食品價格推升　去年第四季GDP輕微擴張

法國1月消費者物價指數（CPI）按年升幅增至6%，略低於預期的6.1%，前值為5.9%，主因能源及食品價格上升16.3%及13.2%。按月方面，CPI則升0.4%，略低於預期的0.5%，前值為跌0.1%。

另外，法國去年第四季國內生產總值（GDP）意外地擴張，按季升0.1%，略低於預期的升0.2%，按年則升0.5%。全年計，由於需求堅挺及服務板塊的反彈，法國2022年經濟增長為2.6%。

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編輯：袁諾曦

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