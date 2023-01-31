【美股業績】瑞銀第四季淨利潤按年升23%勝預期　計劃今年回購逾50億美元股份　盤前跌逾3%

股票市場去年第四季出現反彈，帶動投行交出理想季績。瑞銀（美：UBS）第四季總收入達80.3億美元，雖然按年下跌8%，但仍高於市場預期79.3億美元；期內淨利潤按年急增近23%至16.53億美元，遠超市場預期13億美元。此外，公司更公布回購計劃，料今年回購超過50億美元股份。但股份公布業績後在美股盤前下挫，跌超過3%，暫報20.53美元。

業務分部表現好壞參半

按業務劃分，財富管理部門第四季1稅前盈利按年大增88%至10.58億美元，稍勝市場預期，但投資銀行部門稅前盈利按年大跌84%至1.12億美元，遠低於市場預期3.3億美元。期內淨利息收入按年上升35%至15.9億美元，亦低過市場預期18.5億美元，業績表現好壞參半。

全年業績方面，瑞銀全年總收入達345.63億美元，按年微跌不足2%，期內淨利潤按年升逾2%至76.3億美元，較市場預期73億美元為高，攤薄後每股盈利爲2.25美元，按年升9%。集團公布派發0.55美元股息，較2021年0.5美元為高，同時計劃今年回購逾50億美元股份。

不擔心印度首富Adani遭狙擊會構成風險

集團指宏觀經濟和地緣政治形勢仍然不確定，但公司預計今年第一季度的收入將受到季節性因素的積極影響，例如與去年第四季相比，客戶活動水平更高。預計利率上升將對公司的淨利息收入産生積極影響，尤其是瑞士法郎和歐元。亞太地區放鬆與疫情相關限制預期也有助該地區出現更積極情緒。

印度首富 Gautam Adani旗下Adani集團近期遭沽空機構狙擊，瑞銀為與該集團有合作的銀行之一，瑞銀CEO Ralph Hamers表示無法對客戶發表評論，但不擔心對Adani集團的風險敞口。

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編輯：葉志偉