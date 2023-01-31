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【香港經濟】陳啟宗：香港有條件和中東發展關係　曾向李小加介紹沙特阿美總裁

股市 17:59 2023/01/31

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【香港經濟】陳啟宗：香港有條件和中東發展關係　曾向李小加介紹沙特阿美總裁

行政長官李家超即將率團訪問中東，恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗指，自己多年前向港交所 （00388） 時任行政總裁李小加介紹沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Aramco）總裁，及後李小加也不時跟沙特阿美總裁會晤，可惜最後沙特阿美選擇在本土市場上市，未有來港，他亦無意透露沙特阿美放棄赴港上市的原因。

市場近日傳出沙持阿美或會來港作第二上市，陳啟宗回應指，不敢說沒有機會。

陳啟宗：每年都會出訪中東2至3次

陳啟宗指，過去20至30年，他每年都會出訪中東2至3次，感覺香港在中東的人脈關係不錯，而且中東對中國這個龐大經濟體及中國市場均有興趣，中方及中東雙方均有意向發展，因此香港有條件和中東發展關係。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

相關文章：【業績│地產股】恒隆地產午後插6%　去年基本純利減少4%至42億元　末期息維持0.6元

相關文章：【新股IPO】陳茂波：港交所正尋求沙特阿美赴港上市　

記者：陳韻妍

港股 香港交易所（00388） 第二上市 李小加 陳啟宗 沙特阿拉伯 香港 中國市場 李家超 恒隆
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