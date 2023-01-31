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【2023年部署】聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股

股樓投資 18:57 2023/01/31

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兔年開鑼，港股一度成功承接虎年尾段的強勢，恒指最高曾抵達22700點。近日雖因市場等待美聯儲局議息而出現回調，惟本港及內地逐步通關，重振經濟活動，配合美聯儲局放慢加息，港股今年或有不俗表現。趁新一年開局之際，投資組圍繞通關及通脹等兩大投資主題，在此推介今年值得留意的10大收息股，協助讀者今年旗開得勝。

兔年值留意的10大收息股名單：

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【藍籌業績】 恒隆地產去年基本純利減少4%至42億元 末期息不變派0.6元 股價插逾5%  詳情請看【下一頁

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

本港及內地相繼通關，人流回復下，零售市道及交通使用量逐漸復常，零售、地產、運輸及電訊股皆同時受惠 。多地撤銷入境限制，航空活動重回正軌的同時，持續派息的飛機租賃股也值「上機」。另一邊廂，東歐戰事尚未平息，加上內地重開經濟，踏入今年全球能源供不應求的情況料持續，有利石油和煤炭等資源股。

維他奶近3億元增持 澳洲植物奶附屬49%股權   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

港鐵公司（00066） 港股

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去年第4季負資產數字急升破1.2萬宗　創05年以來18年新高

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【Twitter】Elon Musk擬為Twitter引入支付系統 據傳將包含加密貨幣功能
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