英日用品通脹再創新高 開支年增逾7000

英國通脹雖有輕微回落，但民眾生活成本負擔仍然沉重。當地有調查指出，日用品通脹再次創下新高，按年升幅達16.7%。調查更指民眾在日用品開支上，每年將需多付788英鎊。

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市場調查機構Kantar Worldpanel最新調查顯示，截至上周三（22日）為止過去4周，英國日用品價格按年上升16.7%，較12月時14.4%明顯增加，再次打破史上新高。4周內日用品銷售量亦增加5.7%。

調查指按照新價格，英國民眾每年在日用品開支上將增加788英鎊（約7,605港元）。

零售及消費者觀察部門主管麥凱維特（Fraser McKevitt）表示，去年底曾出現一段短暫日用品價格回落，但經過12月的折扣旺季後，價格再次回升，今次更直接突破去年10月時的高位。

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牛奶﹑雞蛋及狗糧為通脹「大戶」，食品及其他必需品的價格受俄烏戰爭引起的能源危機而大幅上升。不過，分析指核心消費者指數已連續兩周下滑，估計日用品通脹即將到頂，相信在冬季後開始放緩。

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責任編輯：吳漢培