【Microsoft】微軟停售Windows10系統 安全更新將提供至2025年

微軟於官網宣佈Windows 10作業系統下載版將在2月1日起正式從官網下架，並且停售。不過微軟仍將持續為Windows 10用戶提供安全性更新，直到2025年10月14日。

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微軟於2021年6月已經宣布，將在2025年停止支援Windows 10，剛好是Windows 10問世10年後。而現有Windows 10用戶的電腦如果硬體具備相容性，可以免費升級到最新版作業系統Windows 11。

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目前根據研究機構Statcounter的統計，全球搭載Windows系統的桌上型電腦仍有高達67.95%使用Windows 10，而最新版的Windows 11在去年12月則達到16.97%。

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撰文：鄭日棱