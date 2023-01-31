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【Microsoft】微軟停售Windows10系統 安全更新將提供至2025年

理財智慧 18:14 2023/01/31

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微軟於官網宣佈Windows 10作業系統下載版將在2月1日起正式從官網下架，並且停售。不過微軟仍將持續為Windows 10用戶提供安全性更新，直到2025年10月14日。

【大行報告】大摩：續看好油輪運輸周期 中遠海能發盈喜續成首選【下一頁

【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

微軟於2021年6月已經宣布，將在2025年停止支援Windows 10，剛好是Windows 10問世10年後。而現有Windows 10用戶的電腦如果硬體具備相容性，可以免費升級到最新版作業系統Windows 11。

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進

目前根據研究機構Statcounter的統計，全球搭載Windows系統的桌上型電腦仍有高達67.95%使用Windows 10，而最新版的Windows 11在去年12月則達到16.97%。

【比亞迪 1211】 比亞迪發盈喜 去年多賺逾4倍 擬進軍車險業務【下一頁

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撰文：鄭日棱

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