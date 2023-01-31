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【環保有金執】報告指價值高達710 億英鎊

商業 17:45 2023/01/31

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英國工業聯合會（Confederation of British Industry, CBI）最新報告顯示，英國如轉型至環保經濟，價值將會高達710 億英鎊（6,850億港元），並為當地帶來更多就業和投資機會。

【三星動向】商業環境顯著惡化　三星儲存芯片業務收入大跌

該份名為《描繪淨零經濟》（Mapping The Net Zero Economy）的報告估計，此舉將會驅使逾2萬企業實施淨零排放，多個行業包括可再生能源、廢物管理等，可產生合共84萬個工作職位。報告稱，綠色工作的薪酬也高得多，平均工資將達到42,600 英鎊（約41萬港元），大大高於全國平均水平33,400 英鎊（約32萬港元）。

英國的綠色科技一向手執世界牛耳，尤其是風力發電，不過這一地位正面臨挑戰。美國去年通過《降低通貨膨脹法案》（Inflation Reduction Act, IRA）立法，撥出3,690億美元（約3萬億港元）應對氣候變化，現時許多公司都虎視眈眈這塊「肥豬肉」，並視美國為最佳投資地，如果英國還不在已有的良好工作基礎上快馬加鞭，將會失去優勢，並失去很多工作機會。

【搶人才】日本求職機會上升　顯示經濟再次活躍

責任編輯：歐陽佩

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