美聯黃建業：樓市兔年「開靚局」　調高全年樓價升幅預測至10%

中港通關後，市場憧憬經濟復甦，樓市率先回暖，多家代理行也看好樓市，並強調會因應需求需增聘人手。美聯集團主席黃建業說，二月立春會是樓市關鍵月份，因美國將公布議息結果，加上多個新盤蓄勢待發，如開價貼市，勢成樓市新爆點，而2月公布的財政預算案，更是重中之重，如果政府加大力道「招商引資」，加速提振經濟，甚至撤辣或減辣，料全年樓價回升約10%，而住宅物業成交則按年急增逾四成。

他續說，股市往往較樓市先行，而恒生指數已由低位14,000點，回升至逾22,000點水平，升幅逾50%，但樓價僅升約0.7%，可見樓市潛藏巨大的上升空間。不過，他強調，香港經濟復常需時，預計今年樓價不會破頂。

美聯集團副主席黃靜怡指出，疫情加速代理行業生態改變，客戶加倍傾向減少面對面接觸，而集團早於2016年已經策動「數碼改革工程」，並會繼續加強數碼元素。

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