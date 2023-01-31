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美聯黃建業：樓市兔年「開靚局」　調高全年樓價升幅預測至10%

股樓投資 17:53 2023/01/31

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中港通關後，市場憧憬經濟復甦，樓市率先回暖，多家代理行也看好樓市，並強調會因應需求需增聘人手。美聯集團主席黃建業說，二月立春會是樓市關鍵月份，因美國將公布議息結果，加上多個新盤蓄勢待發，如開價貼市，勢成樓市新爆點，而2月公布的財政預算案，更是重中之重，如果政府加大力道「招商引資」，加速提振經濟，甚至撤辣或減辣，料全年樓價回升約10%，而住宅物業成交則按年急增逾四成。 

他續說，股市往往較樓市先行，而恒生指數已由低位14,000點，回升至逾22,000點水平，升幅逾50%，但樓價僅升約0.7%，可見樓市潛藏巨大的上升空間。不過，他強調，香港經濟復常需時，預計今年樓價不會破頂。 

美聯集團副主席黃靜怡指出，疫情加速代理行業生態改變，客戶加倍傾向減少面對面接觸，而集團早於2016年已經策動「數碼改革工程」，並會繼續加強數碼元素。 

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 樓價 黃建業
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