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【大行報告】 高盛看好中國今明兩年網遊業增長 上調呢隻龍頭股目標價

股樓投資 17:26 2023/01/31

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高盛看好中國今明兩年網遊行業前景，建議給予騰訊控股（00700）、網易（09999）、心動公司（02400）和吉比特（滬﹕603444）「買入」投資評級。該行認為，隨著內地審批遊戲版號開始回復正常化，重磅遊戲產品儲備將得到釋放，再加上宏觀周期的復甦，估計業界每戶平均收入（ARPU）將一併改善，內地綫上遊戲市場今、明兩年料分別反彈5%及7%。

同場加映﹕【青姐話】港股升勢流定堅 幾個指標睇住先

當中，該行指騰訊在成熟的發展策略下，將引領中國遊戲向全球市場擴張，並有望加快拓展市場佔有率，並將其今明兩個財年的遊戲業務收入增長預測各上調0.8%及2.2%，意味著按年均增長9%，目標價由422元上調至434元。至於網易，該行估計，其環球投資將於未來3年逐步看到成果，尤其是遊戲主機及個人電腦遊戲市場。

另外，該行首次予心動公司「買入」評級，目標價30.6元。該行認為，集團經營獨特，加上發展迅速的綫上遊戲社群業務有利廣告收入增長。

【比亞迪 1211】 比亞迪發盈喜 去年多賺逾4倍 擬進軍車險業務【見下頁

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記者：郭秀慧

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電玩手遊 網易－S（09999） 心動公司（02400） 網易（美：NTES） 港股 遊戲 買入 目標價 大行報告 騰訊控股（00700）

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